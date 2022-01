Premiér: Mojimi prioritami bude presadenie reforiem a boj s korupciou

Bratislava 6. januára (TASR) - Počas nového roka sa prioritami premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) stane boj s korupciou a presadenie reforiem. Jeho snahou bude tiež priniesť viac jednoty do boja s pandémiou. Heger to skonštatoval na sociálnej sieti.



"Počas najbližšieho roka považujem za kľúčové pokračovať v poctivom boji za očistu Slovenska od korupcie a neprávostí," uviedol Heger. Zároveň povzbudil všetkých poctivých vyšetrovateľov, sudcov, prokurátorov či štátnych zamestnancov v zápase za spravodlivosť. "Nevzdávajte to, máte moju plnú podporu a verím, že spoločne obnovíme dôveru občanov v právny štát," skonštatoval predseda vlády.



Jeho snahou bude tiež presadzovanie reforiem a úsilie tak krajinu posunúť vpred. "Bez zmeny systému a fungovania našej spoločnosti sa nikam nedostaneme. Viem, že ani vy nechcete žiť v krajine, z ktorej odchádzajú naše deti za štúdiom či prácou do zahraničia, lebo tu nenachádzajú vhodné príležitosti," poukázal Heger.



Cieľom nového roka sa pre premiéra stáva aj snaha o jednotu v boji proti ochoreniu COVID-19. "Preto verejne žiadam opozíciu aj mimoparlamentné strany - odpolitizujme túto tému a spojme už konečne sily. Urobme to v záujme ochrany zdravia a životov obyvateľov a súčasne s čo najmenšími stratami v ekonomike, vzdelávaní, kultúre či športe," vyzval Heger.



Dôležitosť vidí aj v prinavrátení úcty a rešpektu do spoločenského dialógu. Vyzval preto na toleranciu a vzájomné počúvanie sa. "Som presvedčený, že pestovaním kultúry úcty sa staneme odolnejšími voči akýmkoľvek krízam. Pretože budeme ako spoločnosť zomknutejší," dodal premiér.