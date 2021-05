Premiér: MS by malo predložiť návrh na úpravu kolúznej väzby v stredu

Bratislava 24. mája (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR by malo návrh na zmenu podmienok kolúznej väzby predložiť na stredajšie (26. 5.) rokovanie vlády. Koncom týždňa by sa návrh mohol dostať na prerokovanie do parlamentu. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii premiér Eduard Heger (OĽANO).



"Plán je, aby návrh ministerstva bol predložený na vládu v stredu, s čím plne súhlasím," povedal Heger. Následné predloženie návrhu do parlamentu považuje za správne. Premiér dúfa, že pád vlády je na téme kolúznej väzby vylúčený.



Novelu Trestného poriadku, ktorá má upraviť kolúznu väzbu, pripravila poslankyňa Petra Hajšelová (Sme rodina). Podobnú novelu ale vypracovala aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Na úprave podmienok sa mala Kolíková dohodnúť s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina), ktorý ju za novelu kritizoval. Hlasovanie o Hajšelovej novele je naplánované ešte na aktuálnu májovú schôdzu, viacerí predstavitelia koalície ale pripúšťajú jej preloženie na júnovú schôdzu.