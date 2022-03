Premiér: Musíme byť pripravení aj na náhle odstavenie plynu

Bratislava 30. marca (TASR) - Slovensko si musí pripraviť scenáre na riešenie náhleho odpojenia dodávok ruského plynu. Ide o záver stredajšieho rokovania Bezpečnostnej rady. Večer o tom informoval premiér Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti.



"Naše pochybnosti o spoľahlivosti ruských dodávok plynu sú dnes po útoku na Ukrajinu ešte väčšie. Preto hľadáme spoločne so všetkými členskými krajinami EÚ alternatívne riešenia, aby sme ochránili naše domácnosti i priemysel," uviedol Heger. Poukázal na to, že kým na Ukrajine Rusko bojuje bombami, vo zvyšku Európy plynom.



Pripomenul, že Nemecko už v tejto súvislosti vyhlásilo prvý stupeň varovania, čím reagovalo na vojnu na Ukrajine aj požiadavku Ruska, aby európski odberatelia platili za plyn v rubľoch.



"Ak to prenesieme na slovenské podmienky, Slovenský plynárenský priemysel by musel najskôr nakúpiť za eurá ruble a následne za získané ruble kúpiť od ruského Gazpromu plyn," priblížil Heger. Tým by však podľa neho nebolo Slovensko závislé od Ruska len energeticky, ale aj finančne.



Nemecko už skôr počas dňa informovalo, že sa pripravuje na možné narušenie dodávok ruského plynu. Berlín preto vyhlásil prvý z troch varovných stupňov núdzového plánu a informoval o tom aj Európsku komisiu (EK). Spolkový minister hospodárstva Robert Habeck vyzval spotrebiteľov, aby šetrili. Nemecko bude podľa nebo pripravené na prípadné výpadky dodávok. Dodal, že nebude akceptovať žiadne porušenie kontraktov, teda že odmieta platiť v rubľoch.



Ruský prezident Vladimir Putin, reagujúc na sankcie západných štátov voči Rusku za útok na Ukrajinu minulý týždeň uviedol, že Moskva bude od "nepriateľských" štátov žiadať platby za dodávky plynu v rubľoch. Plynárenský koncern Gazprom, vláda a centrálna banka dostali čas do štvrtka 31. marca, aby prišli s návrhmi, ako zmenu uskutočniť.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu upresnil, že proces zmeny platby bude postupný. Rusko by preto nemalo požadovať, aby odberatelia platili za dodávky plynu v rubľoch už v týchto dňoch.