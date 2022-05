Premiér: Musíme sa vrátiť k ideálom, ktoré stáli na počiatku EÚ

Bratislava 9. mája (TASR) - Na ukrajinských bojiskách sa rodí nová Európa. "A práve preto, že máme dôvod pozerať sa na ňu s obavami, musíme sa vrátiť ku koreňom, k vznešeným ideálom i realistickým myšlienkam, ktoré stáli na počiatku Európskej únie," uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO) pri príležitostí pondelkového Dňa Európy.



"Zostaňme naďalej príťažlivými pre všetky národy, ktoré si želajú slobodu, mier a prosperitu. Buďme svetlom na majáku pre ukrajinský ľud. Dajme Ukrajine európsku perspektívu," vyhlásil Heger. Želá si, aby sme strhávali na svoju stranu stále viac ľudí, ktorí budú Európsku úniu cítiť ako svoju rozšírenú vlasť.



Slová - sloboda, demokracia, ľudské práva, spravodlivosť a trhová ekonomika - ukrývajú podľa premiéra spletitý, ale úspešný príbeh Európskej únie. "Ako občan bývalého sovietskeho satelitu mám k tomuto európskemu projektu mimoriadne vrúcny vzťah. Vstup Slovenska do Európskej únie v roku 2004 bol výsledkom zápasu a znamenal pre nás zásadný civilizačný pokrok," zhodnotil.



Dnes, keď sa na Ukrajine odohrávajú vojnové apokalypsy, keď ruský militarizmus vystúpil proti mieru a pokoju, európska spolupatričnosť a solidarita znovu podľa Hegera naberajú na význame. "Nie sú to staré, vyprázdnené pojmy, zapadnuté prachom v skladoch studenej vojny. Znova je tu agresia, znova vyhasínajú ľudské životy, tečie krv i slzy," skonštatoval.



Deň Európy sa oslavuje 9. mája. Pred 72 rokmi predstavil Robert Schuman návrh na vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a jeho deklarácia sa stala základom projektu európskej integrácie. Pri tejto príležitosti organizujú inštitúcie Európskej únie celý rad aktivít, rovnako je to aj v členských krajinách Únie.