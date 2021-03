Premiér: Musíme sa vrátiť k víťaznej stratégii v boji proti pandémii

Bratislava 6. marca (TASR) - Kým v prvom polroku roka 2020 sme pandémiu zvládli, v druhom sa krajine nedarilo. Dôvodom je opustenie víťaznej stratégie a hľadanie rýchlych a ľahkých riešení. Najbližšie týždne budú preto rozhodujúce. Vo vyhlásení pri príležitosti prvého výročia od identifikovania prvého prípadu pozitívneho na nový koronavírus na Slovensku to povedal premiér Igor Matovič (OĽANO).



Pandémiu sa v prvej polovici minulého roka podarilo podľa predsedu vlády zvládnuť vďaka odhodlaniu bojovať spoločne a snahe poctivo dodržiavať opatrenia. "Keď v októbri prišla druhá vlna, doslova nás zmietla. Počúvali sme tých, ktorí ponúkali rýchle a lacné riešenia, hovorili o otváraní prevádzok, a to spôsobilo to, že sme prestali veriť sami sebe," nazdáva sa Matovič.



Ľudí preto vyzval, aby sa vrátili k víťaznej stratégii založenej na trpezlivosti, odhodlaní a spolupatričnosti s najslabšími. Najbližšie týždne budú podľa neho rozhodujúce. Pripomenul zlú situáciu v okolitých krajinách a vysoké čísla hospitalizovaných pacientov na Slovensku. Ľuďom adresoval výzvu na zomknutie sa. "Verím, že tento rozhodujúci boj vyhráme, a ja ako predseda vlády budem robiť všetko pre to, aby som zabezpečil dostatok vakcín," uistil Matovič.