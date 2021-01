Premiér: Na celoplošné testovanie bude potrebných 2000 zdravotníkov

Bratislava 13. januára (TASR) – Na celoplošné testovanie je potrebných 2000 zdravotníkov z praxe. Čo je sedemkrát menej, ako ich bolo potrebných v novembri. Uviedol to premiér Igor Matovič po rokovaní vlády v stredu s tým, že na testovanie je celkovo potrebných približne 4000 zdravotníkov, ale 2000 z toho budú študenti medicínskych odborov. Potvrdil, že celoplošné testovanie bude.



V súvislosti s vyčerpaním zdravotníkov na testovanie Matovič tvrdí, že to sú povrchné, emocionálne praktiky a manipulácie. Pripomenul, že ani jeden zdravotník nebol počas prvého celoplošného testovania v odberovom mieste nasilu a nebude musieť byť ani v tom avizovanom.



„Zákon je postavený tak, že teraz môžeme to odberové miesto robiť s jedným zdravotníkom," poznamenal predseda vlády. Na budúcovíkendové testovanie odhaduje Matovič 4000 odberových miest, ktoré sa spravia popri už existujúcich mobilných odberových miestach.







Ľudia by na testovanie mali chodiť podľa časových slotov, aby sa netvorili zbytočné rady a ľudia nemrzli vonku, priblížil Matovič. Modrý certifikát bude zároveň podmienkou vstupu do zamestnania. Podotkol, že po prvom kole testovania nemajú ľudia snívať o otvorených obchodoch.



Celoplošné testovanie avizoval premiér po pondelkovom rokovaní vlády. Opakovať sa má v okresoch až dovtedy, kým úroveň incidencie neklesne pod 0,5 percenta.