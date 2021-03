Premiér: Na nákup Sputnika V sme mali súhlas predstaviteľov Za ľudí

Bratislava 2. marca (TASR) - Na nákup ruskej vakcíny Sputnik V mal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) súhlas vrcholných predstaviteľov koaličného partnera Za ľudí. Premiér Igor Matovič (OĽANO) to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii. Pripustil, že nákup spôsobil "vnútrokoaličné turbulencie" a Za ľudí je "vnútorne roztrasené".



Premiér pripomenul, že strana Za ľudí odmietla na vláde návrh na obstaranie vakcín. "Reagovali ale tak, že minister Krajčí, keď chce, si môže slobodne tú vakcínu kúpiť, takéto kompetencie má," podotkol s tým, že Krajčího ani jeho teda nemôžeme obviňovať, že konali svojvoľne. Poukázal pritom aj na výroky predsedníčky strany a vicepremiérky Veroniky Remišovej či podpredsedníčky a ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej.



Vyjadrenia ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominanta SaS) o vakcíne ako nástroji hybridnej vojny považuje za "úplne zbytočnú politizáciu tejto otázky". "Sputnik V je liek, je to vakcína ako všetky ostatné," poznamenal. Mali by sme podľa neho prestať premýšľať, odkiaľ pochádza. Opäť požiadal koaličných partnerov o odloženie politiky. Odmietol tiež, že by "vítal" vakcínu na letisku. Išlo podľa neho len o tlačovú konferenciu.



V súvislosti s tým, že informácie o rokovaniach s Ruskom neboli dopredu zverejnené povedal, že sa obávali "vyvolávania skupinovej nevraživosti voči tejto vakcíne", čo by mohlo ruských predstaviteľov od podpisu zmluvy odradiť. Dodal, že zmluvu podpísali až v sobotu (27. 2.) večer.



K odchodu poslanca Za ľudí Tomáša Valáška z koalície i strany Za ľudí povedal, že poslanec čakal na situáciu, v ktorej by mohol vyzerať dostatočne "sexy", aby mohol odísť.



Expredseda parlamentu a predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko podľa premiéra nemá s objednávkou nič spoločné. Danko reagoval, že celé Slovensko vie, že premiérovými pracovnými metódami sú konflikt a klamstvo. "Opätovne uznávam jeho podiel na dovoze očkovacej látky Sputnik a je mi ľúto, že ako premiér nedokáže uznať aj pomoc a kontakty, ktoré sme štyri roky budovali v Ruskej federácii," skonštatoval.



Na otázku, prečo nerokoval aj o dodaní ďalších dostupných vakcín povedal, že napríklad na rokovania o vakcíne AstraZeneca má výhradnú kompetenciu iba Európska komisia.



Premiér v pondelok (1. 3.) na košickom letisku oznámil nákup dvoch milión ruských vakcín Sputnik V. Zároveň bola dovezená prvá dodávka. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) udelil na používanie neregistrovanej vakcíny výnimku. Nákup vyvolal pnutie v koalícii. Odchod z nej i zo strany Za ľudí oznámil v dôsledku udalostí poslanec Národnej rady SR a predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek.