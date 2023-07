Premiér: Na podporu rómskych hliadok pôjde z eurofondov 50 miliónov

Bratislava 3. júla (TASR) - Na podporu rómskych hliadok v obciach pôjde 50 miliónov eur z eurofondov. Na tlačovej konferencii o tom informoval premiér Ľudovít Ódor spolu s ministrom investícií Petrom Balíkom. Rómske hliadky podľa Ódora efektívne udržujú verejný poriadok a sú v obciach rešpektované.



Hlavným cieľom rómskych hliadok je zlepšiť životné prostredie v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami. Taktiež podporovať miestny rozvoj, udržiavať verejný poriadok, ochraňovať život, zdravie a majetok prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít, priblížil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero. Doplnil, že vnímali veľký dopyt po pokračovaní hliadok.



"Členovia hliadok majú povinnosť vzdelávať sa v oblastiach, ktoré budú vykonávať. V rámci komunity pôsobia členovia hliadok ako vzory, a aj preto to považujeme za nesmierne dôležité," podotkol splnomocnenec.



Podmienky výzvy vychádzajú z predchádzajúcich projektov a požiadavok samospráv. Oprávnenými žiadateľmi sú všetky obce s rómskymi komunitami, ktoré sú uvedené v Atlase rómskych komunít z roku 2019 a majú minimálne 80 rómskych obyvateľov. Možnosť zapojiť sa do výzvy majú podľa Hera aj viac rozvinuté samosprávy.



Starosta košického Luníka IX Marcel Šaňa označil projekt rómskych hliadok za úspešný. "Po tom, ako sme začali pôsobiť na Luníku sa rapídne zlepšila situácia v oblasti bezpečnosti, potvrdili nám to aj štátni policajti. Riešili sme dochádzku detí do školy, ktorá bola veľmi zlá. Celá situácia sa zlepšovala," zhodnotil Šaňa.



Zároveň uvítal, že podmienky financovania sa upravili tak, aby sa mohli do projektu zapojiť aj mestské časti.