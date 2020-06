Premiér: Na rokovaniach sa budem snažiť, aby sme dopadli čo najlepšie

Bratislava 17. júna (TASR) – Na rokovaniach o eurofondoch sa bude premiér SR Igor Matovič (OĽaNO) snažiť, aby Slovensko dopadlo čo najlepšie. Uviedol to na brífingu v stredu.



Ako odpovedal na novinársku otázku, či je nejaká hranica spolufinancovania, za ktorú Slovensko nechce ísť, bude chcieť túto otázku určite otvoriť a Slovensko bude bojovať, aby spolufinancovanie na eurofondových projektoch v rokoch 2021 – 2027 bolo čo najnižšie. „Lebo naozaj, keby chceme napríklad vybudovať v obci kanalizáciu a povieme obci, že má zaplatiť 30 %, tak žiadnu kanalizáciu vôbec nevybuduje, lebo tie peniaze jednoducho k dispozícii nemá,“ vysvetlil premiér.



Na otázku, ako bude čerpaný dodatočný balík peňazí od Európskej komisie na reformy odpovedal, že je to otázka pre nás všetkých. „Všetci sme zodpovední za tieto prostriedky, aby sme našli čo najefektívnejšie využitie a čo najefektívnejšie reformy, a aby sme prežili tú krízu, ktorá pred nami je. Nielen ekonomická, ale aj demografická kríza, či kríza, že bude prichádzať robotizácia a podľa prieskumu Slovensko by malo najviac utrpieť a najviac ľudí by malo stratiť prácu,“ uviedol premiér s tým, že vláda sa bude snažiť o to, aby Slovensko prežilo čo najlepšie a s čo najmenej ranami.



„Predbežný návrh je taký, že zatiaľ máme tie čísla najlepšie, a uvidíme, aký bude výsledok, lebo zjednodušene - keď to poviem iba z pohľadu grantov - tak pre Slovensko padne približne 8 miliárd eur, ale rovnako 8 miliárd eur pre dvakrát väčšie Maďarsko, rovnako 8 miliárd eur pre dvakrát väčšie Poľsko,“ vysvetlil premiér s tým, že z tohto pôvodného návrhu bude chcieť Slovensko obhájiť čo najviac.



„Ten zdroj financovania tých peňazí, ktoré by sme teraz dostali v programe Next Generation EU, je najmä z nových daní,“ uviedol premiér s tým, že ide napríklad o daň za znečistenie životného prostredia CO2. „To znamená, že keď Číňania dovezú do Európy plnú loď ocele, tak im vyrubíme daň, lebo jednoducho znečistili životné prostredie,“ priblížil premiér.



„Ja osobne nemám absolútne nič proti tomu, aby sme zaviedli na takýchto import výrobkoch krížom-krážom zo sveta a do Európy CO2 daň za znečisťovanie životného prostredia. Ak táto daň sa použije na to, aby sme splácali do budúcna pôžičku, ktorú si zoberieme preto, aby sme dnes pomohli ekonomike v rámci Európy, tak si myslím, že je to správna cesta,“ uzavrel premiér.