Premiér: Na slovensko-maďarských hraniciach nie sú žiadne incidenty

Chľaba 16. septembra (TASR) - Na slovensko-maďarskej hranici nie sú zaznamenané žiadne vážnejšie incidenty ani narušenie verejného poriadku v súvislosti s nelegálnou imigráciou. Skonštatoval to predseda vlády SR Ľudovít Ódor po návšteve hraničného priechodu v obci Chľaba v okrese Nové Zámky po zavedení balíčka opatrení. Spolupráca policajného zboru a ozbrojených síl podľa neho funguje.



Cieľom je zaistiť bezpečnosť. Premiér povedal, že najúčinnejšie riešenie by bolo zastaviť migrantov na vonkajšej hranici Schengenského priestoru, v tomto prípade na srbsko-maďarskej hranici. Hoci táto je kratším hraničným úsekom a je na nej nasadený vysoký počet pohraničníkov a aj Slovensko sa snaží pomáhať, napriek tomu sa nedarí zachytávať migráciu na hraniciach Európskej únie. "A potom sa migranti dostávajú na hranice so Slovenskom. V okrese Komárno hliadkujú spoločné hliadky, aby sa zachytávali migranti ešte pred prechodom na územie SR," povedal s tým, že hermetické uzavretie hraníc s Maďarskom nie je možné. Hranica je dlhšia a kapacity na jej stráženie menšie. "Musíme naše zdroje využívať efektívne," skonštatoval.



Polícia sa snaží, ako doplnil premiér, zvyšovať pocit bezpečnosti u občanov. "Rozumieme, že hoci Slovensko je pre migrantov tranzitnou krajinou, tak u časti obyvateľov táto nová skúsenosť môže vyvolávať pocit strachu. Preto je prítomnosť polície potrebná, aby obyvatelia cítili, že štát sa stará naďalej s maximálnou možnou intenzitou," povedal.



Ódor sa v danej súvislosti kriticky vyjadril k neochote časti poslancov Národnej rady SR v tomto týždni otvoriť mimoriadnu schôdzu parlamentu na prerokovanie vládneho návrhu novely zákona o pobyte cudzincov. Mala priniesť zmenu legislatívy, podľa ktorej by už polícia nevydávala potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Dostávať potvrdenie by nemali najmä tí, ktorí cez SR iba migrujú. Premiér povedal, že už ďalšiu iniciatívu vláda nevyvinie, no potešila by ho poslanecká iniciatíva v tomto smere.