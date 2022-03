Premiér: Na Slovensko príde predsedníčka Európskej komisie

Bratislava 2. marca (TASR) – Vo štvrtok (3. 3.) príde na Slovensko predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že hovoriť budú najmä o situácii na Ukrajine.







Heger poznamenal, že je v intenzívnom kontakte s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom. Ukrajinci sú podľa jeho slov vďační za slovenskú pomoc a podporu. "Treba si uvedomiť, že Ukrajina sa dnes bráni, bráni si vlastné územie a slobodu, ktorá bola veľmi silno narušená Ruskou federáciou a žiaľ zasahuje nevinných civilných občanov," povedal Heger. Zároveň poďakoval všetkým občanom Slovenska, ktorí pomáhajú pri transporte ukrajinských matiek a žien či na hraniciach.



"Naďalej sme v komunikácii s jednotlivými členskými štátmi ohľadom sankcií," uviedol s tým, že Slovensko má jasný postoj. "My chceme mier. Jasne sa ukazujú krajiny a spoločenstvo zástancov mieru. Práve preto silno potrebujeme akékoľvek sankcie, aby sme dnes ukázali Vladimirovi Putinovi a Ruskej federácii, ale pre budúcnosť komukoľvek, koho napadne napadnúť inú demokratickú krajinu akýmkoľvek vojenským spôsobom, čo ho čaká," vysvetlil Heger. Poznamenal, že je potrebné vyslať jasný signál, že chceme mier a nie vojnu.



Pred vojnou podľa premiéra utekajú aj iní ľudia ako Ukrajinci. Tvrdí, že prichádzajú aj ľudia z iných krajín, ktorí sa chcú vrátiť domov z Ukrajiny. "Pre týchto ľudí zabezpečujeme prepravu na najbližšie letiská, aby sa mohli prepraviť do destinácií, odkiaľ pochádzajú," dodal.



Premiér prosí ľudí, aby neprepadali panike. "Nikto nevie povedať, čoho je Vladimir Putin schopný, ale my sme súčasťou Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Dnes sa na Slovensko nepozerá na krajinu, ale pozerá sa na celý celok. Sme najsilnejšie spojenecké spoločenstvo na svete, ktoré tu je. Toto je naša sila," vyhlásil. Zdôraznil, že pre Slovensko je prioritou zabezpečiť hranicu a poskytnúť humanitárnu pomoc.



Žiadosti občanov o možnosť bojovať za Ukrajinu Heger zatiaľ neeviduje. Téma zmeny legislatívy, ktorá by umožnila dobrovoľníkom zo Slovenska bojovať, preto nie je na stole. "V tomto momente nie je taká žiadosť ani zo strany Ukrajiny," podotkol.