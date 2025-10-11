< sekcia Slovensko
Premiér namieta selektívnu činnosť orgánov činných v trestnom konaní
Fico zároveň navrhol, aby snem odsúdil praktiky protivládnych aktérov vytvárajúcich nepravdivý obraz o Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Premiér a predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico namieta selektívnu činnosť orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Tvrdí, že je selektívna v prípadoch porušenia zákonov zo strany protivládnych aktérov či v prípadoch zneužívania trestnej politiky štátu v rokoch 2020 až 2023 voči opozícii. Navrhol, aby pracovný snem strany schválil návrh, ktorým má nad tým vyjadriť poľutovanie a počudovanie. Vyplýva to z jeho vyjadrenia počas príhovoru na sobotňajšom sneme.
„Je to spôsobené možno aj tým, že nemáme ministerstvo vnútra a nemáme možno aktívnejších ľudí, ktorí by viedli vyšetrovateľov. Prosím vás, robte, ak sú tam nejaké dôkazy, robte. Veď nikto nechce nikoho zatvárať, ale musia prísť na svetlo Božie hrôzy, ktoré tu boli napáchané,“ skonštatoval. Zároveň však vyhlásil, že nikdy nebude dávať pokyny na niekoho stíhanie. Myslí si však, že už nemôžu byť ticho. „Nám to neuveriteľne ubližuje, pretože my sme v rokoch 2020 až 2023 minuli obrovskú energiu na to, aby sme povedali, čo sa preboha v rokoch 2020 až 2023 dialo. A opäť sme na to zabudli,“ podotkol.
Premiér kritizoval aj činnosť generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Namietal, že po tlačovej konferencii predstaviteľov Smeru-SD, kde prezentovali dôkazy o tom, že sa mal niekto priživovať na štátnych peniazoch, nezačal konať. „Odpovedal, že on nepozná verejné trestné oznámenie, ale ja poznám zásadu ex offo,“ podotkol predseda vlády.
Fico zároveň navrhol, aby snem odsúdil praktiky protivládnych aktérov vytvárajúcich nepravdivý obraz o Slovensku. Vyzval predstaviteľov strany, aby klamlivú opozičnú taktiku neignorovali. Navrhol tiež, aby snem požiadal straníkov, aby ostro reagovali na opozičné či mediálne výzvy na nenávisť a dehumanizáciu voličov Smeru vrátane právnych podaní.
