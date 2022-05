Premiér: Naša justícia sa uberá správnym smerom

Bratislava 22. mája (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) skonštatoval, že justícia na Slovensku sa uberá správnym smerom. Reagoval tak na najnovšiu správu Európskej komisie (EK). Tá podľa premiéra tiež hovorí, že Slovensko dosiahlo pokrok v justícii.



"Potešilo ma, že v oblasti digitalizácie súdnictva sme sa ocitli na najvyšších priečkach v rámci Európskej únie. Naopak, naším slabým miestom naďalej zostáva to, ako verejnosť vníma nezávislosť súdnictva," uviedol premiér.



Heger je však presvedčený, že očista justície, zavedenie nových súdnych obvodov, vznik Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR a ďalšie reformy z plánu obnovy budú viesť k väčšej spokojnosti občanov s fungovaním súdnictva. Podčiarkol, že bez neho nemôže existovať právny štát a bez právneho štátu zasa spravodlivosť. "A bez spravodlivosti nemôžeme budovať prosperujúcu spoločnosť," uzavrel.



EK v závere týždňa zverejnila desiaty porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície. Tohtoročná hodnotiaca tabuľka poskytuje údaje o efektívnosti, kvalite a nezávislosti justičných systémov v členských štátoch a obsahuje aj dáta o účinkoch pandémie ochorenia COVID-19 na efektívnosť justičných systémov, ako aj o dostupnosti spravodlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím.



Tabuľka prvýkrát obsahuje aj údaje o zavedených opatreniach na podporu osôb so zdravotným postihnutím pri prístupe k spravodlivosti. Slovensko sa v tejto oblasti ocitlo na deviatom mieste spomedzi 27 členských krajín.



V prieskume, ktorý zisťoval, ako firmy vnímajú efektívnosť ochrany investícií zo strany justície, sa Slovensko ocitlo na štvrtom najhoršom mieste v EÚ (po Poľsku, Cypre a Lotyšsku), keď dôveru v justičný systém má len okolo 32 percent oslovených subjektov. Najvyššiu mieru istoty v justičnú ochranu prejavili podniky z Írska, Luxemburska a Fínska.