Premiér: Našou ambíciou je oživiť silu a dynamiku V4

Bratislava 29. decembra (TASR) - Vyšehradská štvorka (V4) je a bude veľmi dôležitý formát, jeho dynamika však závisí výrazne od toho, ako sa k tomu postaví predsednícka krajina. V rozhovore pre TASR na to upozornil predseda vlády SR Robert Fico. Potvrdil, že Slovensko počas jeho vlády bude mať ambíciu oživiť silu a akcieschopnosť V4.



Pripomenul, že v súčasnosti je predsedníctvo V4 v rukách Českej republiky. "Opakovane som žiadal premiéra ČR Petra Fialu, aby zvolal V4, keďže si myslím, že i napriek niektorým názorovým rozdielom môžeme hovoriť o témach, ktoré nás spájajú, a tých je, napríklad v súvislosti s rozpočtom Európskej únie či revíziou dlhodobých zmlúv EÚ, veľa," upozornil Fico. "Pán predseda českej vlády zaujal postoj, že on V4 zvolá až neskôr, ja to môžem len rešpektovať," skonštatoval slovenský premiér.



O to viac však chce venovať pozornosť bilaterálnym rozhovorom so všetkými tromi predsedami vlád. I zo skúsenosti z minulosti je presvedčený, že práve spoločný postup všetkých štyroch krajín dokáže každej z nich pomôcť presadiť svoje postoje v rámci EÚ.



"Keď sa dajú dohromady štyri krajiny, ktoré zastupujú okolo 65 miliónov obyvateľov, tak to rešpektujú aj tí najväčší európski hráči, ktorí vedia, že bez nás budú vedieť prijímať vážne rozhodnutia a že sa s nami musia dohodnúť," upozornil. "V tom je fantastická príležitosť a jedinečnosť V4. Ale... Politické pomery v rámci regiónu sú dnes nastavené tak, ako sú," skonštatoval. Deklaroval, že počas slovenského predsedníctva bude mať jeho vláda jednoznačne ambíciu oživiť akcieschopnosť V4. "Garantujem Vám, že tá dynamika V4 bude úplne iná," sľubuje.



Premiér zároveň zdôrazňuje nespochybniteľnosť členstva Slovenska v Európskej únii a NATO. "Na tomto sa nebude nič meniť, pretože ja si absolútne uvedomujem, aký význam pre Slovensko má členstvo v EÚ," upozornil. Zároveň si však myslí, že zahraničná politika krajiny by nemala byť povinne jednostranne západne orientovaná. Počas svojho pôsobenia sa chce výrazne zamerať na ekonomickú dimenziu zahraničnej politiky.