Premiér nateraz nevidí dôvod na zvolanie Bezpečnostnej rady SR

Na snímke zľava predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) počas návštevy Medzinárodného operačného krízového centra MZVEZ SR, ktoré zabezpečuje núdzovú linku pre slovenských občanov v zahraničí v Bratislave 2. marca 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Argumentuje, že informácie, ktoré nateraz dostávame, sú aktuálne a postačujúce.

Bratislava 2. marca (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) nateraz nevidí dôvod na zvolanie Bezpečnostnej rady SR pre situáciu na Blízkom východe. Argumentuje, že informácie, ktoré momentálne dostávame, sú aktuálne a postačujúce. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na pondelkovej tlačovej konferencii.

„Keďže máme veľmi aktuálne informácie, vieme, čo sa deje, nevidím žiadny dôvod, aby sme teraz zvolávali bezpečnostnú radu pre uspokojenie nejakých opozičných poslancov. (...) Keby to bolo treba, ja viem bezpečnostnú radu zvolať za tri minúty. Považujem niekedy za správne robiť menej a dobre, ako tu zbytočne vyvíjať nejaké mediálne aktivity,“ skonštatoval Fico.

Pýtal sa tiež, čo by bezpečnostná rada zmenila na situácii v Iráne a okolí. „Myslím si, že v danom okamihu je postačujúce, ak každé ráno dostávame relevantné informácie z Teheránu od nášho veľvyslanca. To sa však o krátku chvíľu zmení, pretože tento veľvyslanec bude musieť z bezpečnostných dôvodov opustiť Irán a pôjde do Azerbajdžanu. Ale platí, že všetci ostatní diplomati v krízovej oblasti, či už ide o Tel Aviv, Spojené arabské emiráty, Libanon, zostávajú na svojich pracoviskách,“ dodal.

Premiér zopakoval, že vláda je pripravená a bezpečnostnú radu zvolá v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie na Slovensku. „My musíme teraz riešiť ropu,“ podotkol.
