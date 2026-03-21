< sekcia Slovensko
Premiér: NATO sa môže rozpadnúť, OSN nemá vplyv na udalosti vo svete
Fico tiež informoval, že sa Slovensku a Česku podarilo obnoviť formát spoločných vládnych rokovaní.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) sa môže kedykoľvek rozpadnúť. Spôsobiť by to mohol aj odchod USA. Na medzinárodnej scéne sa rozpadá svetový poriadok a inštitúcie ako OSN alebo Európska únia (EÚ) na udalosti nemajú vplyv. Myslí si to premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý to vyhlásil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
„V tejto atmosfére rozpadu svetového poriadku sa musí sústrediť Európska únia na svoju vlastnú ekonomickú silu a musíme zabudnúť na tie nezmyselné zelené blbosti, ktoré nám deklasujú náš priemysel a naše hospodárstvo. To je cesta pre Európsku úniu,“ vyhlásil Fico.
Predseda vlády sa tiež obáva, že prípadný vojenský konflikt na Kube by v spojitosti s vojenským zásahom USA vo Venezuele, ruskou vojnou na Ukrajine a izraelsko-americkou vojnou proti Iránu mohol vytvoriť podmienky pre začiatok globálneho konfliktu.
EÚ by podľa neho mala prejsť reformou. Hovoriť by za ňu mali najmä lídri veľkých a silných členských štátov. Vie si na tejto pozícii predstaviť napríklad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.
Fico zároveň vyhlásil, že maďarský premiér Viktor Orbán má politicky pravdu pri blokácii multimiliardovej pôžičky pre Ukrajinu. Vyhlásil, že Orbána považuje za skúseného človeka. Zároveň dodal, že sa nezúčastňuje na podujatiach v Maďarsku a nevyslovuje priamo podporu ani jednému z kandidátov do nadchádzajúcich parlamentných volieb. Doplnil však, že sa obáva skončenia éry dobrých vzťahov medzi krajinami v prípade zmeny vlády.
Fico tiež informoval, že sa Slovensku a Česku podarilo obnoviť formát spoločných vládnych rokovaní. Avizoval, že takéto rokovanie by mohlo byť 31. marca. Podobný formát by podľa neho mal zmysel aj medzi Slovenskom a Ukrajinou, s ktorou chce mať korektné vzťahy.
