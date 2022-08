Premiér navrhne zmenu koaličnej zmluvy, dúfa, že SaS urobí krok späť

Bratislava 19. augusta (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) navrhne na sobotnom (20. 8.) koaličnom rokovaní o riešení vládnej krízy zmenu koaličnej zmluvy. Ako vyhlásil, za dva roky vládnutia sa ukázali veci, ktoré sa dajú nastaviť lepšie. Verí, že SaS urobí krok späť a štvorkoalícia bude pokračovať.



SaS podľa slov predsedu vlády iniciovala pred niekoľkými týždňami novú koaličnú zmluvu, avšak doteraz od strany nedostal žiadne konkrétne návrhy na zmenu. "V sobotu preto prídem s konkrétnymi návrhmi, o ktorých by som chcel s koaličnými partnermi rokovať," povedal Heger. Koaličná zmluva by sa podľa premiéra mala doladiť tak, aby odrážala skúsenosti z doterajšieho vládnutia.



Heger tvrdí, že Slovensko potrebuje stabilnú vládu aj vzhľadom na bezprecedentné výzvy, ktorým krajina čelí. "Máme rozbehnutých mnoho dobrých projektov a na to, aby sme ich mohli implementovať, musia jednotlivé rezorty pracovať bez prestávky," skonštatoval premiér.



Myslí si, že to bude najväčší faktor, ktorý bude v sobotu pri diskusiách rozhodovať. "Verím, že SaS bude ochotná urobiť krok späť a bude môcť na jeseň pokračovať v spolupráci v rámci štvorkoalície," povedal.



Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta. SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia jej požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu.



Minulotýždňové stretnutie koalície vo vládnom hoteli Bôrik finálne riešenie neprinieslo. Ďalšie sa má konať v sobotu dopoludnia vo vládnom hoteli Bôrik v Bratislave.