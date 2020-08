Premiér navrhol, aby prvé dva týždne školáci nosili rúška aj v triede

Bratislava 13. augusta (TASR) – Premiér Igor Matovič navrhol na prebiehajúcom štvrtkovom konzíliu odborníkov, aby sa nariadila povinnosť nosiť rúška aj v triede počas prvých dvoch týždňov v škole. Informoval o tom na sociálnej sieti.



„Viem, že to nebude úplne príjemné, ale je to mimoriadne dôležité opatrenie. Zďaleka sa totiž nepotvrdila teória, že deti COVID-19 neprenášajú," argumentuje predseda vlády.



Dočasné nosenie rúšok v triede by malo byť podľa neho preventívnym opatrením pre prípad, ak rodičia nebudú zodpovední a zataja, že boli v rizikovej krajine a ohrozia ostatné deti v škole.



„Pani prezidentka vetovala zákon, ktorý by nám 'nezodpovedníkov' identifikoval. Bohužiaľ," podotkol. Odkazoval tak na vrátený zákon o elektronických komunikáciách. Úradu verejného zdravotníctva SR mal umožniť získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v červených krajinách.