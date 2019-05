Premiér: Návšteva Ruska je pre SR veľmi dôležitá

Predseda vlády Peter Pellegrini je rád, že v takom krátkom čase sme dostali termín u obidvoch najvyšších predstaviteľov Ruskej federácie.

Banská Bystrica 25. mája (TASR) – Návšteva Ruska, ktorú absolvuje predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) 5. až 6. júna a počas nej sa stretne s prezidentom Vladimirom Putinom a premiérom Dmitrijom Medvedevom, je pre Slovensko veľmi dôležitá cesta. Má byť zameraná na naše strategické priority. Premiér to konštatoval v sobotu v Banskej Bystrici.



"Bude to oficiálne pracovné stretnutie s predsedom vlády a prezidentom Ruskej federácie. Budeme tam riešiť napríklad pravdepodobne dodávku paliva do našich jadrových elektrární, ďalej hovoriť o tranzite plynu vzhľadom na výstavbu Nord Stream 2, sú to pre nás kľúčové veci. Takže ide o vážnu návštevu, ktorá bude mať práve takýto pracovný rozmer, zameranú najmä na tieto naše strategické priority," priblížil Pellegrini.



Ako dodal, je rád, že v takom krátkom čase sme dostali termín u obidvoch najvyšších predstaviteľov Ruskej federácie.