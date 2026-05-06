Premiér navštívi Mníchov a koncentračný tábor Dachau
V Mníchove sa stretne s predsedom vlády Bavorska Markusom Söderom, s ktorým bude diskutovať o bilaterálnych vzťahoch.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestuje vo štvrtok (7. 5.) do Nemecka. Navštívi Mníchov a koncentračný tábor Dachau. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
„V Mníchove sa stretne s predsedom vlády Bavorska Markusom Söderom, s ktorým bude diskutovať o bilaterálnych vzťahoch. V metropole Bavorska Robert Fico vystúpi na Slovensko-Bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii, ktorá bude zameraná na automobilový priemysel,“ priblížili z ÚV.
Ako dodali, návštevu Nemecka zavŕši predseda vlády položením kytice k pomníku obetí národného socializmu v koncentračnom tábore Dachau. Tábor Dachau bol zriadený v roku 1933 a stal sa symbolom nacistického teroru. Oslobodený bol 29. apríla 1945 americkou armádou.
