Premiér necestoval do Kyjeva, bezpečnostné zložky mu to neodporúčali

Bratislava 16. marca (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) neodcestoval do Kyjeva spolu s predsedami vlád Českej republiky, Poľska a Slovinska po konzultácii s bezpečnostnými zložkami. Tie mu to vyslovene neodporúčali. Pre TASR to v stredu uviedla hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok (15. 3.) večer na sociálnej sieti Telegram zverejnil zábery z rokovania s premiérmi Česka, Poľska a Slovinska. Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša pricestovali do Kyjeva v utorok večer vlakom. Návšteva má ukázať jasnú podporu Ukrajiny zo strany štátov EÚ.



"Vaša návšteva Kyjeva v tomto ťažkom období je pre Ukrajinu silným znakom podpory. Veľmi si to vážime," napísal ukrajinský prezident na sociálnej sieti Telegram.



Za Poľsko sa na rokovaní zúčastnil aj vicepremiér Jaroslav Kaczyňski, ktorý cestoval vlakom spolu s premiérmi troch krajín.