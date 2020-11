Premiér: Nech zatvorené reštaurácie odškodní minister hospodárstva

Bratislava 19. novembra (TASR) - Zatvorené reštaurácie, prípadne fitnescentrá, ktoré nie sú pri súčasných protipandemických opatreniach a nariadeniach hygienikov schopné otvoriť prevádzku, sa majú s nespokojnosťou obracať a o odškodnenie žiadať ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Po štvrtkovom rokovaní vlády to uviedol premiér Igor Matovič (OĽANO)



"Ja som prišiel s tým, ako reštaurácie a fitnescentrá a ďalšie prevádzky otvoriť, Richard Sulík s tým, ako ich nechať zatvorené, " povedal predseda vlády, narážajúc na Sulíkov nesúhlas s ideou komunitného testovania a participácie prevádzok, s ktorou prišiel Matovič. "Ja som ich chcel otvoriť a keď tento plán pán minister zahatal, nech sa teraz obracajú na neho," vyhlásil šéf exekutívy.



Pripomenul, že Sulíka po jeho odpore k plánu komunitného testovania žiadal, aby prišiel so svojím pandemickým plánom, ktorým zníži šírenie nákazy. "On s tým riešením neprišiel. Možno s ním príde, ale určite nie s takým, ktorým dodrží limity pre denné prípady, ktoré sme si stanovili na konzíliu a ústrednom krízovom štábe ako ciele do Vianoc," povedal Matovič.



Sulík v predchádzajúcich dňoch vysvetľoval, že plán nemohol do premiérom stanoveného termínu splniť, keďže bol v zahraničí, aj po štvrtkovom rokovaní vlády zopakoval, že na ňom intenzívne pracuje. "Nejde to však zo dňa na deň, ak to má byť komplexný a relevantný materiál," upozornil minister hospodárstva.