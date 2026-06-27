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Premiér nechce, aby sa SR zapojila do vojnovej pôžičky pre Ukrajinu
Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 27. júna (TASR) - Najvyšší ústavní činitelia by sa mali na budúci týždeň stretnúť k stanovisku vlády SR na júlový samit NATO v Ankare k návrhu vojenskej pomoci Ukrajine. Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce viesť rokovania tak, aby slovenská delegácia nemala mandát na schválenie zapojenia SR do vojnových pôžičiek. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
„Ak sa chcú iné krajiny pozberať na vojnu, tak asi im v tom zabrániť nemôžeme. Ale SR je mierová krajina, a preto to hovorím včas a dopredu, budem viesť všetky rokovania tak, aby delegácia, ktorá pôjde do Ankary, nemala možnosť zapojiť Slovensko do týchto vojnových pôžičiek,“ vyhlásil.
Zopakoval, že vláda podporuje dialóg, nie vojnu. „Slovensko nebude platiť vojenské výdavky Ukrajiny,“ deklaroval.
Diskutovalo sa aj o ďalších zahraničných témach. Premiér priblížil, že Slovensko kandiduje za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie rokov 2028 až 2029. „Budeme radi, ak Slovensko bude mať nestáleho člena,“ povedal. Zároveň deklaroval, že je zástancom reformy OSN. Myslí si, že organizácia dnes nemá prakticky na nič vplyv. Hovoril o potrebe rozšírenia stálych členov Bezpečnostnej rady OSN.
„Ak sa chcú iné krajiny pozberať na vojnu, tak asi im v tom zabrániť nemôžeme. Ale SR je mierová krajina, a preto to hovorím včas a dopredu, budem viesť všetky rokovania tak, aby delegácia, ktorá pôjde do Ankary, nemala možnosť zapojiť Slovensko do týchto vojnových pôžičiek,“ vyhlásil.
Zopakoval, že vláda podporuje dialóg, nie vojnu. „Slovensko nebude platiť vojenské výdavky Ukrajiny,“ deklaroval.
Diskutovalo sa aj o ďalších zahraničných témach. Premiér priblížil, že Slovensko kandiduje za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie rokov 2028 až 2029. „Budeme radi, ak Slovensko bude mať nestáleho člena,“ povedal. Zároveň deklaroval, že je zástancom reformy OSN. Myslí si, že organizácia dnes nemá prakticky na nič vplyv. Hovoril o potrebe rozšírenia stálych členov Bezpečnostnej rady OSN.