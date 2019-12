Premiér nekomentuje obvinenie R. Fica, rešpektuje prokuratúru

Bratislava 5. decembra (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nebude komentovať rozhodnutie trestne stíhať predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Rozhodnutia prokuratúry a polície treba podľa neho rešpektovať.



"Polícia koná na základe pokynu prokurátora, asi má na to prokurátor dôvod a my musíme rešpektovať, podriadiť sa rozhodnutiu a byť maximálne súčinní bez ohľadu na to, či ste predseda vlády, predseda strany, alebo aj obyčajný pracujúci. V tomto nemôžu existovať žiadne rozdiely, keď chceme povedať, že na Slovensku platí spravodlivosť, právny štát a musíme to rešpektovať," povedal Pellegrini.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil predsedu koaličného Smeru-SD a expremiéra Roberta Fica pre jeho výroky o odsúdení exposlanca ĽSNS Milana Mazureka za jeho vyjadrenia o Rómoch.



Fico sa mal podľa polície dopustiť hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, a to v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu. V prípade právoplatného odsúdenia hrozí predsedovi Smeru-SD trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.