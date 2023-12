Premiér nemá ambíciu kandidovať na prezidenta

Bratislava 17. decembra (TASR) - Predseda vlády SR a šéf Smeru-SD Robert Fico nemá ambíciu kandidovať na prezidenta. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.



"Kandidovať na prezidenta nepôjdem," zdôraznil Fico. Deklaroval, že ak sa predseda parlamentu a Hlasu-SD Peter Pellegrini rozhodne kandidovať, Smer-SD ho podporí v jeho kampani a úsilí.



"Mojím mandátom je vyhrať nasledujúce parlamentné voľby so stranou Smer-SD," reagoval na otázku o prípadnom záujme odísť na Ústavný súd SR. Nevie si predstaviť, že by po pár mesiacoch uvažoval o odchode z pozície predsedu vlády. Naznačil úvahy o spojení dvoch malých ľavicových politických strán so Smerom.



Vláda podľa neho ukazuje neuveriteľnú dynamiku. "Vládna koalícia funguje, je dobre nastavená," podotkol v relácii. Bude trvať na tom, aby peniaze smerujúce z rezortu zahraničia na konferenciu Globsec boli presmerované na podporu Matice slovenskej.



V prípade navrhovaných zmien v trestnej politike hovorí o riešení problému, ktorý spočíva aj v drakonických trestných sadzbách. Potrebné je podľa neho i odbremenenie slovenského väzenstva. Za ďalší problém považuje tzv. kajúcnikov. Pozíciu Úradu špeciálnej prokuratúry považuje za neudržateľnú. "Tento úrad má na svedomí obrovské množstvo porušovania základných ľudských práv, čo sa prejavilo vo viacerých rozhodnutiach Ústavného súdu SR alebo Najvyššieho súdu SR," dodal.