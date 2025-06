Premiér nemá zásadný problém s pozmeňujúcim návrhom k novele Ústavy SR

Bratislava 15. júna (TASR) - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) nemá zásadný problém s pozmeňujúcim návrhom k novele ústavy, ktorý predložila koalícia spoločne s poslancami Národnej rady (NR) SR za KDH a poslancami pôsobiacimi v Kresťanskej únii (KÚ). Ak je to cesta k získaniu 90 hlasov, treba podľa neho pristupovať aj ku kompromisom. Zároveň vyzval, aby pri budúcotýždňovom hlasovaní o novele zvíťazil zdravý rozum. Predseda vlády to uviedol na nedeľnej tlačovej konferencii.



„Mal som možnosť vidieť pozmeňujúci návrh, ktorý je pripravený k návrhu, ktorý bol schválený v prvom čítaní. Nemám zásadný problém, aby došlo k úprave pôvodného textu a možno, ak je to cesta k získaniu 90 hlasov, tak treba pristupovať aj ku kompromisom, ale to najpodstatnejšie je, že zdravý rozum zostáva podstatou tejto novelizácie,“ vyhlásil Fico.



Myslí si, že schválenie návrhu novely Slovensko posilní pred ťažkými časmi, ktoré ho podľa jeho slov čakajú. Zdôraznil, že krajina sa musí sceľovať. „Ideme do mimoriadne ťažkej doby, aspoň na Slovensku sa dohodnime na tom, že existuje len muž a žena,“ vyzval.



Zároveň skritizoval médiá, ktoré sa podľa neho snažia presvedčiť opozičných poslancov, aby za novelu ústavy nehlasovali. Nerozumie, že existuje záujem vytvoriť o novele negatívny obraz. Premiérovi je tiež ľúto, že sa spochybňuje odkaz svätých Cyrila a Metoda. „Želám všetkým poslancom Národnej rady SR veľa zdravého rozumu,“ dodal Fico.



O novele ústavy bude parlament rokovať v pondelok (16. 6.), hlasovať sa má až v utorok (17. 6.). Poslanci za KDH a poslanci Richard Vašečka a Anna Záborská (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ) avizovali, že novelu podporia, ak budú splnené ich podmienky. Na zmenu ústavy sú potrebné hlasy 90 poslancov.