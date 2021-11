Premiér: Nemecké firmy sú pre našu ekonomiku životne dôležité

Bratislava 15. novembra (TASR) - Nemecké firmy sú pre slovenskú ekonomiku životne dôležité. Slovensko spájajú s Nemeckom silné hospodárske väzby. V pondelok to počas videokonferencie s nemeckými podnikateľmi pôsobiacimi na Slovensku uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).



Predseda vlády ich informoval aj o prioritách svojho kabinetu a taktiež o plánovaných reformách. "Nemeckým partnerom som predstavil našu reformu zdravotníctva, ktorá bola minulý týždeň schválená v prvom čítaní v parlamente, reformu súdnictva, ale aj reformu vysokých škôl a vzdelávania," priblížil.



Témou diskusie boli aj kroky, ktoré vláda prijíma na odstraňovanie zbytočnej byrokracie a na zjednodušenie podnikania na Slovensku. Myslí si, že pre investorov a zamestnávateľov sú dôležité stabilné a predvídateľné prostredie, ale aj úrady, ktoré poskytujú kvalitné služby. Komunikáciu s firmami považuje za dôležitú. Avizoval, že ambíciou Slovenska je aj investovať do vzdelávania, ktoré je bližšie k praxi a vytvára zamestnancov pre trh práce a spĺňa aj očakávania firiem.



Nemeckí zamestnávatelia zasa poukázali na problémy pri získavaní nových kvalifikovaných pracovníkov. Heger reagoval, že vláda problematiku nedostatku pracovnej sily rieši. Prijať plánuje opatrenia na zamestnanie dlhodobo nezamestnaných.



Podnikatelia tiež dodali, že Slovensko v rámci automobilového priemyslu patrí medzi "top desať partnerov" Nemecka. "Automobilový priemysel je chrbticou našej ekonomiky. Výskum, vývoj a elektromobilita je budúcnosť a my musíme udržať krok s ostatnými krajinami," uzavrel Heger.