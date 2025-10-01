< sekcia Slovensko
Premiér v stredu neodletel pre zdravotné dôvody na samit do Kodane
Autor TASR/TERAZ.sk,aktualizované
Bratislava 1. októbra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu neodletel do dánskej Kodane na samit Európskej únie a Európskeho politického spoločenstva. Dôvodom sú zdravotné problémy. Médiám to potvrdil Alexander Kováč z Úradu vlády SR.
„Predseda vlády sa ospravedlnil z účasti na neformálnom samite Európskej rady a Európskeho politického spoločenstva, a to z dôvodu zhoršených zdravotných ťažkostí spojených s atentátom,“ uviedol Kováč.
V stredu sa v Kodani stretávajú lídri EÚ, aby rokovali o posilnení spoločnej európskej obrany a podpore pre Ukrajinu. Vo štvrtok (2. 10.) sa uskutoční siedmy samit Európskeho politického spoločenstva, na ktorý bolo podľa Úradu vlády SR pozvaných 47 predstaviteľov štátov z európskeho kontinentu.
„Lídri budú diskutovať o Ukrajine, o bezpečnostnej situácii v Európe a jej posilnení v súčasnej geopolitickej situácii. Témami samitu EPC budú tiež migrácia, hybridné hrozby a ekonomická bezpečnosť,“ priblížil.
