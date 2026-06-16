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Premiér nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov
Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit, ktorý po spracovaní cez leto poukáže na ďalšie pochybenia s fakturáciou pri občianskych združeniach.
Autor TASR
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Bratislava 16. júna (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Nie je podľa neho za čo. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit, ktorý po spracovaní cez leto poukáže na ďalšie pochybenia s fakturáciou pri občianskych združeniach. Fico to vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii.
„My budeme ďalej vykonávať kontrolnú činnosť cez štandardné vládne audity. Ten, ktorý teraz pokračuje, podľa mňa prinesie šokujúce závery, pokiaľ ide o iné občianske združenia. Lebo tak si žili. To bol spôsob života, priživovať sa na dotáciách,“ uviedol Fico.
Premiér zároveň doplnil, že ak vládne audity nájdu pochybenia, verejnosť o nich bude informovaná. Vyhlásil, že sa vládni politici nestiahnu len preto, že opozícia spomína ich nominantov.
„My budeme ďalej vykonávať kontrolnú činnosť cez štandardné vládne audity. Ten, ktorý teraz pokračuje, podľa mňa prinesie šokujúce závery, pokiaľ ide o iné občianske združenia. Lebo tak si žili. To bol spôsob života, priživovať sa na dotáciách,“ uviedol Fico.
Premiér zároveň doplnil, že ak vládne audity nájdu pochybenia, verejnosť o nich bude informovaná. Vyhlásil, že sa vládni politici nestiahnu len preto, že opozícia spomína ich nominantov.