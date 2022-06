Premiér chce stabilitu vlády, hovorí o zachovaní štvorkoalície

Na snímke zľava minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO), premiér SR Eduard Heger (OĽaNO), minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO), minister pôdohospodárstva a vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽaNO) a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) počas 66. schôdze Národnej rady SR 28. júna 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. júna (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) chce zachovať stabilitu vlády. Hovorí o potrebe zotrvať v štvorkoalícii. Nepovedal, či pre jej zachovanie pristúpi k rekonštrukcii vlády. Vyplýva to z jeho utorkového vyjadrenia pre médiá.podčiarkol premiér. Najväčší problém koalície vidí v jej komunikácii. Apeloval pritom na partnerov, aby si uvedomovali zodpovednosť. V súčasnej situácii musia podľa premiéra najprv opadnúť emócie. Pripomenul, že SaS bude mať mimoriadnu Republikovú radu a OĽANO predsedníctvo.Utorkové hlasovanie v Národnej rade (NR) SR o opozičných návrhoch na odvolanie ministrov životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) a hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) podľa premiéra ukázalo, že koalícia sa vie zjednotiť.V súvislosti s odvolávaním ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) premiér uviedol, že sa k tomu ešte zíde vláda. Mimoriadna schôdza NR SR sa má konať v stredu (29. 6.) popoludní, inicioval ju opozičný Smer-SD. Heger uviedol, že ak by bol nespokojný s prácou niektorého ministra, sám by ho odvolal. Pripomenul tiež kauzy Smeru-SD z čias ich vlád aj v rezorte pôdohospodárstva.Spor v koalícii sa opäť vyostril potom, ako poslanci NR SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča. SaS a Matovič sa následne obviňovali zo spolupráce s opozíciou a fašistami. SaS opäť pre Matovičove útoky odmietla chodiť na koaličné rady, OĽANO obvinilo liberálov z rozbíjania vlády. SaS si vzala čas na premyslenie, čo ďalej. Pripustila vtedy aj odchod z koalície, hoci tvrdí, že má vôľu v kabinete pokračovať.Matovič vyzval SaS na uzmierenie, tá ešte nepovedala, ako bude postupovať. Počas víkendu šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová povedala, že liberáli o odchode z koalície neuvažujú. Strana oznámila, že o ďalšom postupe rozhodne 6. júla na mimoriadnej rozšírenej Republikovej rade. OĽANO zas avizovalo mimoriadne rokovanie predsedníctva, podľa slov šéfa OĽANO by sa malo konať do najbližšieho víkendu.