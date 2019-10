Premiér: Nemôžem individuálne vyriecť ortieľ v súvislosti s M. Glváčom

Kežmarok 23. októbra (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nebude individuálne vyslovovať ortieľ v súvislosti s medializovanou komunikáciou podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD) s Marianom K. Podľa jeho slov mu to neprináleží. Uviedol to pred stredajším výjazdovým rokovaním vlády v Kežmarku.



"Teraz som v teréne. Koncom týždňa sa budem vracať naspäť a stretneme sa na centrále Smeru. Musíme si už povedať, ako v takýchto prípadoch konať, aby sme tým netraumatizovali spoločnosť, ale zas aby sme niekoho nespravodlivo nepopravili," uviedol premiér.



Pellegrini zároveň ubezpečil, že o medializovanej komunikácii budú v strane hovoriť a nebudú ju prehliadať. "Môžem sľúbiť, že určite o tom hovoríme, len nech od nás nikto neočakáva sekundové akcie, že hneď niekto niečo vykríkne a okamžite niekomu zotneme hlavu. Všetko má nejaký svoj postup. V prípade, že je to vážne, budú aj vážne dôsledky. V prípade, že sa ukáže, že to také vážne nie je, vážne dôsledky nebudú," doplnil.



Glváč vo svojom stanovisku v utorok (22. 10.) vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby verifikovali medializovanú komunikáciu medzi ním a Marianom K. V súvislosti s vyjadrením lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča o tom, že si mal u Mariana K. vybavovať "riadený rozhovor" v slovenskom týždenníku u jemu blízkej redaktorky, povedal, že je to neoverená komunikácia. Richard Raši (Smer-SD) Matovičove slová spochybnil s tým, že ho nepovažuje za zdroj. Zároveň uviedol, že ho zverejnená komunikácia nijako nediskvalifikuje ani nepoukazuje na žiadne porušenie zákona či zneužívanie postavenia verejného činiteľa.