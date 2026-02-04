< sekcia Slovensko
Premiér neprišiel na zasadnutie zahraničného a európskeho výboru
Šéf Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Kéry (Smer-SD) podľa svojich slov rešpektuje právo opozície zvolávať výbory.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 4. februára (TASR) - Na spoločné zasadnutie parlamentného zahraničného výboru a výboru pre európske záležitosti premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu nedorazil. Rokovanie žiadala opozícia. Chcela od premiéra počuť informáciu o tom, čo vyrokoval na stretnutiach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom či s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Na zasadnutie prišiel dostatok členov výborov, bolo uznášaniaschopné. Výbory však napokon nerokovali, keďže poslanci neschválili ich program.
Šéf Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Kéry (Smer-SD) podľa svojich slov rešpektuje právo opozície zvolávať výbory. „Nepamätám si situáciu, že by sme na rokovanie výboru volali predsedu vlády bez ohľadu na to, či to bol Fico, Radičová, Pellegrini, Matovič, Heger, Ódor, pre to, aby nám porozprával, o čom rokovali,“ povedal s tým, že veľká časť takýchto rokovaní je tajná a medzi štyrmi očami. Podpredseda zahraničného výboru Tomáš Valášek (PS) reagoval, že rovnako neštandardné je, aby predseda vlády o týchto rokovaniach neinformoval ani tri týždne po tom, ako sa uskutočnili. „Video nie je správou,“ zdôraznil. Premiér podľa neho musí informovať, čo vyrokoval a s kým.
Fico podľa lídra PS Michala Šimečku na výbory neprišiel, pretože nedokáže obhájiť svoje zahraničnopolitické kroky. „Zahraničná politika nemá byť vlastníctvo predsedu vlády. Má to byť spoločná zahraničná politika vlády, ktorá je transparentná, verejná a ktorá sa zodpovedá Národnej rade,“ dodal Šimečka. Zároveň poukázal aj na chaos v tzv. suverénnej zahraničnej politike vlády. „Po vyše dvoch rokoch jej výsledkom nie je rešpekt, ale izolácia a hanba na všetky štyri svetové strany. Raz útočí na Európsku úniu spolu s Donaldom Trumpom, o pár dní neskôr podľa médií útočí v Európe na Trumpa. Aký kredit má dnes Slovensko?“ pýta sa Šimečka.
„Chceli sme vedieť jeho oficiálne stanoviská, napríklad k samitu, ktorý sa týkal Grónska, kde sme nemali parlamentný výbor, kde nevieme, aké bolo stanovisko Slovenskej republiky - nie premiéra Fica, ale Slovenskej republiky. Rovnako, verejnosť okrem svojich videí na Facebooku nijako neinformuje, čo bolo výsledkom jeho rokovaní napríklad s Emmanuelom Macronom. Budeme súčasťou koalície ochotných? Nebudeme? Posunuli sme sa nejako v tejto téme? A už vôbec netušíme, čo sa reálne dialo za dverami stretnutia s Donaldom Trumpom, čo bolo cieľom zahraničného výboru zistiť to,“ skonštatovala členka európskeho výboru Vladimíra Marcinková (SaS). Opozícia tiež tvrdí, že premiér sa na poslednú chvíľu rozhodol na zasadnutie výborov neprísť, pretože sa obával otázok o kauze okolo zverejnených dokumentov súvisiacich s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom.
Opozícia žiadala od premiéra informáciu o priebehu a záveroch jeho rokovania s prezidentom USA v rezorte Mar-a-Lago na Floride 17. januára. Takisto chceli, aby ich premiér oboznámil s obsahom rokovania s Macronom v Paríži 29. januára a tiež aby povedal o priebehu a záveroch rokovania na mimoriadnom samite Európskej rady z 22. januára.
