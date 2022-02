Premiér: Neschválenie častí súdnej mapy je veľmi zlá správa

Bratislava 18. februára (TASR) - Neschválenie časti zákonov reformy súdnej mapy v parlamente je veľmi zlou správou pre Slovensko, keďže to ohrozuje vyplatenie peňazí z plánu obnovy. Na sociálnej sieti to vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO). Najväčšie zlyhanie vidí v nenaplnení cieľa dosiahnuť transparentnejšie a odbornejšie súdy. Sľubuje hľadanie krízového riešenia. O vzniknutej situácii hovoril na okraj štvrtkového samitu EÚ a Africkej únie aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



"Ide o veľmi zlú správu pre Slovensko, keďže to ohrozuje plnenie míľnikov z plánu obnovy pre prvú žiadosť o platbu v hodnote takmer pol miliardy eur," napísal premiér.



Zároveň sa podľa jeho slov vzďaľujeme od vízie prinavrátiť dôveryhodnosť slovenskému súdnictvu. "Cieľom reformy je docieliť transparentnejšie a odbornejšie súdy, ktoré sú životaschopné prijať v čo najkratšom čase zrozumiteľné rozhodnutia. Toto vidím ako najväčšie zlyhanie neschválenia troch zo štyroch pripravovaných zákonov," skonštatoval.



Koalícia si podľa jeho slov musí byť vedomá, že sa blíži k polovici funkčného obdobia a priestor na prípravu a realizáciu reforiem sa už len skracuje. "Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) už analyzuje následky spojené s neschválenými zákonmi reformy súdnej mapy a bude o tom diskutovať so zástupcami Európskej komisie," informoval Heger.



Pripomenul, že základným predpokladom predloženia žiadosti o platbu je splnenie všetkých vopred dohodnutých míľnikov a cieľov, ako sme sa voči Európskej komisii zaviazali. "Zdržanie alebo nesplnenie jedného míľnika môže ohroziť či oddialiť celú platbu," upozornil. Na reformu súdnej mapy nadväzujú podľa premiéra investície na obnovu budov súdov a výstavbu nových súdov, ako aj ich digitalizáciu a vybavenie sudcov v celkovej výške 255,3 milióna eur.



Poslanci Národnej rady SR posunuli vo štvrtkovom hlasovaní do druhého čítania len jeden návrh zo štyroch v rámci súdnej mapy. Týka sa nových sídel a obvodov okresných súdov. Predpokladá zrušenie okresných súdov v Partizánskom, Skalici, Bánovciach nad Bebravou a Kežmarku. Plénum neodobrilo návrh o nových sídlach a obvodoch krajských súdov ani návrhy na zriadenie mestského súdu v Bratislave a Košiciach.