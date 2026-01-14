< sekcia Slovensko
Premiér nespochybňuje ústavné právomoci generálneho prokurátora
Žilinka sa v stredu obrátil na ústavný súd v súvislosti s novelou Trestného zákona.
Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) nespochybňuje ústavné právomoci generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Uviedol to v reakcii na Žilinkove rozhodnutie obrátiť sa na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s novelou Trestného zákona.
„Ak má niekto možnosť podať návrh na ÚS, no tak podá. Ak má niekto možnosť vyzbierať 350.000 podpisov a vyvolať referendum o niečom, tak ho vyvolá. Ja predsa nemôžem spochybňovať ústavné právomoci generálneho prokurátora,“ povedal Fico. Môže sa podľa neho stať, že súd predbežným opatrením pozastaví účinnosť tohto zákona.
Žilinka sa v stredu obrátil na ústavný súd v súvislosti s novelou Trestného zákona. Navrhuje začatie konania o súlade právnych predpisov s Ústavou SR. Namieta najmä zmenu Trestného poriadku, týkajúcu sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Žiada pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu.
Novela Trestného zákona opäť zavádza za drobnú krádež pravidlo „trikrát a dosť“. Rozšírila sa takisto skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj v súvislosti s konaním „cudzej moci“ a rovnako sa zaviedla trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Upravil sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.
Novelu kritizovala aj opozícia, podľa ktorej legislatíva rieši problémy „mafie“ a má zaručiť beztrestnosť ľuďom, ktorí páchajú hrubú trestnú činnosť.
