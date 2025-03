Premiér nesúhlasí s vojenskou ani finančnou podporou Ukrajiny

Bratislava 3. marca (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) odmieta podporovať vojnu na Ukrajine. Nesúhlasí preto s vojenskou ani finančnou podporou krajine. Uviedol to v súvislosti s plánovaným samitom Európskej únie (EÚ) v Bruseli. Presadiť na ňom chce viaceré veci. Avizoval, že vo štvrtok (6. 3.) sa zúčastní na parlamentnom výbore pre európske záležitosti, kde bude žiadať schválenie stanoviska, ktoré bude prezentovať na samite.



"Ak sa rozhodne Európska únia pristúpiť k tomu, že bude naďalej masívne finančne a vojensky podporovať Ukrajinu, môže tak byť len na bilaterálnej báze," povedal Fico. Slovenská republika podľa neho neverí neverí v stratégiu "mier cez silu", pretože táto stratégia sa ukázala za ostatné tri roky ako neúspešná. Predseda vlády tvrdí, že vláda taktiež nemá záujem urobiť nejakú zbierku zo štátneho rozpočtu na financovanie vojny na Ukrajine.



Vláda SR ďalej na samite navrhne okamžité prímerie na Ukrajine, zastavenie zabíjania a začatie rokovaní o mieri, ktoré budú s USA, Ruskom a Ukrajinou. "Ak si Rusko so Spojenými štátmi chcú vytvoriť nejaké zázemie, tak ich chvíľku nechajme, nech spolu komunikujú a potom v určitom okamihu sa môže pridať Ukrajina, môže sa pridať aj Európa," skonštatoval Fico.



Zároveň informoval, že vláda súhlasí so zvyšovaním obranyschopnosti Európskej únie a Európy ako celku. "Sme pripravení sa na tomto konštruktívne zúčastniť za predpokladu, že budú výnimky, pokiaľ ide o pakt rastu a stability a že budeme môcť do zbrojných výdavkov dávať projekty duálneho určenia," dodal s tým, že Slovensko je postavené pred konsolidáciu a nie je ekonomicky silné v porovnaní s inými krajinami.



V Bruseli sa 6. marca uskutoční mimoriadny samit EÚ o podpore Ukrajine a o európskej obrane. Zvolaný bol s cieľom diskutovať o tom, ako reagovať na drastickú zmenu kurzu politiky USA k vojne na Ukrajine. Pozvali naň aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.