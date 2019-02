Premiér: Netreba sa nechať manipulovať a ovplyvňovať prieskumami

Podľa premiéra nie je problém, že na prieskumy už dva týždne pred konaním volieb platí moratórium.

Bratislava 27. februára (TASR) – Podľa predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) by sa ľudia nemali nechať ovplyvňovať a manipulovať prieskumami, ktoré vychádzajú v súčasnosti pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami. Podľa jeho slov majú Slováci zdravý rozum a vedia sa rozhodnúť aj bez toho, aby im niekto cez prieskum hovoril, koho by mali prísť podporiť. Povedal to v stredu pred rokovaním vlády.



Podľa premiéra nie je problém, že na prieskumy už dva týždne pred konaním volieb platí moratórium. "Nemyslím si, že by ľudia mali reagovať na základe prieskumov. Každý človek má vlastný rozum a veľmi dobre vie aj dnes, aj o týždeň, ktorý kandidát sa mu najviac páči a vyhovuje jeho potrebám. Myslím si, že je to dokonca správne," povedal premiér. Naznačil, že má pocit, že prieskumy sa niekedy robia tak, aby jemne menili náladu v spoločnosti.



Pellegrini povedal, že výsledky prieskumov až tak veľmi neprežíva, sám sa označil za pragmatika. "Skôr som prekvapený z veľkých rozdielov v prieskumoch. Budem pozorne sledovať, ktoré prieskumy vyjdú do soboty (2. 3.) von, lebo tie dva sú také diametrálne odlišné, že neviem, čo si mám o nich myslieť," povedal. Zároveň verí, že ľudia sa rozhodnú na základe volebných programov jednotlivých prezidentských kandidátov.