Premiér považuje neúčasť veľvyslancov EÚ na Slavíne za neúctu

Bratislava 3. apríla (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) kritizuje veľvyslancov členských štátov Európskej únie, že odmietajú účasť na štvrtkovom (4. 4.) kladení vencov na bratislavskom Slavíne pri príležitosti 79. výročia oslobodenia Bratislavy. Považuje to za prejav neúcty k vojakom Červenej armády. Informoval o tom v stredu na sociálnej sieti.



"Na zajtra sme pozvali všetkých veľvyslancov krajín Európskej únie a bývalých spojencov bývalého Sovietskeho zväzu. A samozrejme veľvyslancov Ruskej federácie, Bieloruska a Ukrajiny. Je šokujúce, že z oficiálneho kladenia vencov sa veľvyslanci ospravedlňujú len preto, lebo rátajú s účasťou, prirodzenou účasťou ruského a bieloruského veľvyslanca. Nebudem to radšej komentovať," uviedol.



Poukázal na to, že kladenie vencov na Slavíne je to najmenej, čo môžeme urobiť, aby sme si pripomenuli utrpenie spôsobené fašizmom.