Premiér nevidí dôvod, aby lekári dávali výpovede

Bratislava 6. septembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) nevidí dôvod, aby lekári dávali výpovede. Súčasná vláda podľa neho pracuje na rozsiahlych reformách v zdravotníctve.



"Nedáva mi zmysel, aby lekári dávali výpovede vláde, ktorá robí enormný krok pre zdravotníctvo. Nie je to fér voči ľuďom," skonštatoval na utorkovej tlačovej konferencii.



Zdravotníctvo je podľa Hegera pre vládu jednou z najvyšších priorít. "Vlády pred nami sa zdravotníctvu nevenovali, zostávalo zanedbané," podotkol. Upozornil, že vláda pracuje na reformách, no tie si podľa neho vyžadujú čas. Poukázal tiež, že lekárom predstavili návrh historicky najvyššieho zvyšovania platov.



Premiér tiež skritizoval šéfa lekárskych odborárov Petra Visolajského, že hrozia hromadnými výpoveďami lekárov. "Otázka na mieste je, prečo pán Visolajský neapeloval na predchádzajúcich ministrov, aby sa tieto reformy začali a nevyhrážal sa výpoveďami vedeniam rezortu v predchádzajúcich rokoch," dodal



Visolajský po augustovom rokovaní na Úrade vlády SR uviedol, že iná možnosť ako hromadné výpovede neexistuje. Poukázal na to, že vláda na niektoré požiadavky lekárskych odborov stále nepredstavila riešenia.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) po pondelkovom (5. 9.) rokovaní vlády potvrdil, že hromadné výpovede lekárov hrozia. Rezort zdravotníctva sa podľa neho pripravuje na scenár s 3500 výpoveďami.