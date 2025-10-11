< sekcia Slovensko
Premiér nevidí dôvody na predčasné parlamentné voľby
Vyhlásil tiež, že Smer-SD má ambíciu vyhrať voľby v roku 2027.
Bratislava 11. októbra (TASR) - Predseda vlády SR a líder koaličnej strany Smer-SD Robert Fico nevidí žiadne dôvody na predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR. Myslí si, že jedným zo základných predpokladov takéhoto stabilného scenára je schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok. Uviedol to na sobotňajšom pracovnom sneme, v rámci ktorého chce aj dané posolstvo prijať. Vyhlásil tiež, že Smer-SD má ambíciu vyhrať voľby v roku 2027.