Premiér nevylúčil personálne zmeny vo VšZP, ak nebudú účinné opatrenia

Bratislava 3. júla (TASR) - Premiér Ľudovít Ódor nevylúčil personálne zmeny vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP), ak nebudú účinné prebiehajúce ozdravné opatrenia. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Prebiehajú tam nejaké ozdravné opatrenia. Keď nebudú účinné vo veľmi krátkom čase, tak pravdepodobne pristúpime aj k výrazným personálnym zmenám a osoby a obsadenia budú zmenené, aby zlé hospodárenie, ktoré momentálne vidíme, neohrozovalo do budúcnosti zdravotnú starostlivosť," skonštatoval.



Okrem situácie v štátnej VšZP je podľa jeho slov v štádiu riešenia aj situácia s výpoveďami stoviek pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb. "Rieši to minister zdravotníctva. Ja som informovaný. Je pre mňa kľúčové, aby bola zabezpečená plnohodnotná zdravotná starostlivosť," dodal.



Ministerstvo zdravotníctva SR už minulý týždeň rozhodlo, ako sa má riešiť situácia v súvislosti so zlým hospodárením vo VšZP. Avizovalo, že o podrobnostiach chce informovať po pondelkovom rokovaní dozornej rady poisťovne.



Strata VšZP predstavovala ku koncu marca 50,2 milióna eur, vlani skončila v strate 153,8 milióna eur. Minister zdravotníctva Michal Palkovič preto v máji požiadal jej dozornú radu, aby predložila návrh opatrení na zvrátenie rastu dlhu. Očakával, že opatrenia budú spĺňať parametre, ktoré v minulosti musel spĺňať ozdravný krízový plán.