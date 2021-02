Premiér nevylúčil, že by sa v SR mohla vyrábať vakcína proti COVID-19

Bratislava 6. februára (TASR) – Na Slovensku by sa mohla vyrábať vakcína proti novému koronavírusu. Premiér Igor Matovič (OĽANO) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy nevylúčil, že by mohlo ísť o ruskú vakcínu Sputnik V.



Podľa predsedu vlády má ruský výrobca snahu, aby sa vakcína vyrábala aj v krajine, do ktorej ju distribuuje. Geopolitické záujmy nechce povyšovať nad záujmy ľudí.



Slovensko má podľa Matoviča rokovať aj o výrobe vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna. Zdôraznil, že s oznámením pozitívnych správ by chcel ešte chvíľu počkať.



Povedal však, že aj keby očkovaciu látku malo Slovensko vyrábať, nenechá si ju len pre seba a bude ju dodávať rovnomerne pre celú Európsku úniu.