< sekcia Slovensko
Premiér nevylučuje zrušenie hlasovania poštou zo zahraničia vo voľbách
Premiér je presvedčený, že parlamentné voľby v roku 2023 boli ovplyvňované.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Smolenice 25. februára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) nevylučuje zrušenie hlasovania poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Vláda podľa neho takýto návrh nepripravuje, ale ak s ním prídu poslanci parlamentu, bude to považovať za dobrý nápad. Chce však, aby sa umožnilo Slovákom voliť na ambasádach a ďalších vytvorených miestach v zahraničí. Uviedol to na tlačovej konferencii počas stredajšieho výjazdového rokovania vlády v Smoleniciach. Argumentuje tým, že chce zabezpečiť demokratické tajné voľby.
„Vláda nepripravuje takýto návrh, ale to neznamená, že poslanci vládnej koalície nediskutujú o tomto návrhu,“ odpovedal Fico na otázku o možnom zrušení možnosti voliť poštou zo zahraničia. „Ak s tým prídu poslanci Národnej rady SR, poviem, dobrý nápad. Budem ich prosiť, vytvorte viac miest v krajinách, aby ľudia mohli prísť a odvoliť v tých krajinách,“ zdôraznil. Myslí si, že hlasovanie cez „tieto lístky“ prostredníctvom pošty môže byť manipulované. Fico sa pýta, či nebude rozumnejšie sa dohodnúť, že napríklad v Kanade by bolo možné voliť na veľvyslanectve, ale aj na ďalších niekoľkých miestach, kde bude môcť prísť občan odvoliť „pekne demokraticky a za plentou, ako sa patrí“.
Premiér je presvedčený, že parlamentné voľby v roku 2023 boli ovplyvňované. Pripomenul, že britská diplomacia mala poskytovať peniaze na ovplyvňovanie volieb na Slovensku. „Veď evidentne západ vstúpil do volieb v roku 2023 v neprospech vtedajších opozičných strán,“ vyhlásil. „Je našou povinnosťou zagarantovať, že voľby budú demokratické, tajné, také, aké majú byť. Urobíme všetko preto, aby sme zabránili falšovaniu,“ skonštatoval.
S informáciou o možnej úprave voľby zo zahraničia pri voľbách do Národnej rady SR prišlo opozičné hnutie PS ešte v utorok (24. 2.). Vidí za tým snahu o obmedzenie volebného práva. Vyzvalo premiéra a vládu, aby takéto zmeny v zákone nerealizovali.
„Vláda nepripravuje takýto návrh, ale to neznamená, že poslanci vládnej koalície nediskutujú o tomto návrhu,“ odpovedal Fico na otázku o možnom zrušení možnosti voliť poštou zo zahraničia. „Ak s tým prídu poslanci Národnej rady SR, poviem, dobrý nápad. Budem ich prosiť, vytvorte viac miest v krajinách, aby ľudia mohli prísť a odvoliť v tých krajinách,“ zdôraznil. Myslí si, že hlasovanie cez „tieto lístky“ prostredníctvom pošty môže byť manipulované. Fico sa pýta, či nebude rozumnejšie sa dohodnúť, že napríklad v Kanade by bolo možné voliť na veľvyslanectve, ale aj na ďalších niekoľkých miestach, kde bude môcť prísť občan odvoliť „pekne demokraticky a za plentou, ako sa patrí“.
Premiér je presvedčený, že parlamentné voľby v roku 2023 boli ovplyvňované. Pripomenul, že britská diplomacia mala poskytovať peniaze na ovplyvňovanie volieb na Slovensku. „Veď evidentne západ vstúpil do volieb v roku 2023 v neprospech vtedajších opozičných strán,“ vyhlásil. „Je našou povinnosťou zagarantovať, že voľby budú demokratické, tajné, také, aké majú byť. Urobíme všetko preto, aby sme zabránili falšovaniu,“ skonštatoval.
S informáciou o možnej úprave voľby zo zahraničia pri voľbách do Národnej rady SR prišlo opozičné hnutie PS ešte v utorok (24. 2.). Vidí za tým snahu o obmedzenie volebného práva. Vyzvalo premiéra a vládu, aby takéto zmeny v zákone nerealizovali.