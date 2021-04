Heger: Nie je prekvapením, že ľudia sú vo vnímaní demokracie kritickí

Bratislava 27. apríla (TASR) - Nie je prekvapením, že ľudia sú vo vnímaní demokracie kritickí a dožadujú sa jej skvalitnenia. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to pre TASR uviedol v reakcii na prieskum inštitútu INEKO, v ktorom takmer polovica respondentov vyjadrila nespokojnosť s kvalitou demokracie na Slovensku. Heger kritiku pripisuje množstvu káuz. Zároveň však skonštatoval, že očista spoločnosti už začala. Stanovisko poskytol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.



"Vláda SR počuje volanie občanov po slušných ľuďoch v politike a dbá na to, aby politici a ďalší významní tvorcovia a strážcovia demokracie pracovali iba vo verejnom záujme," deklaroval premiér. Svedčia o tom podľa neho už niektoré prijaté novely zákonov z dielne ministerstva spravodlivosti, ale aj tie, o ktorých sa aktuálne diskutuje, napríklad návrhu zákona o hmotnej zodpovednosti politikov.



Prieskum podľa predsedu vlády ukazuje, že našu stále mladú demokraciu je potrebné neustále chrániť a rozvíjať. "Naozaj ma potešilo, čo konštatuje aj samotné INEKO, že významne stúpol podiel ľudí, ktorí veria, že kvalita demokracie výrazne ovplyvňuje kvalitu života. Súhlasím, je to tak a znamená to, že dozrievame ako spoločnosť," komentoval. Ľudia chcú podľa neho viac decentralizácie, čiže viac sa podieľať na správe vecí verejných, viac slušnosti a odbornosti. "Je to dôležitý odkaz najmä pre politikov," dodal.



Podľa prieskumu inštitútu INEKO je 45,6 percenta nespokojných s kvalitou demokracie na Slovensku. Ľuďom prekáža, že politici nepracujú vo verejnom záujme, netrestá sa nehospodárne nakladanie s majetkom a peniazmi štátu, ale aj slabá vymožiteľnosť práva. Viac ako dve tretiny ľudí (68,3 %) vyjadrili názor, že kvalita demokracie „zásadne“ alebo „dosť výrazne“ ovplyvňuje kvalitu života ľudí na Slovensku.