Premiér: Niektorí politici budujú v občanoch extrémizmus

Banská Bystrica/Bratislava 29. augusta (TASR) - Niektorí politici zneužívajú ťažké postavenie občanov a budujú v nich extrémizmus. Upozornil na to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) v príhovore na oslavách 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici. V súčasnosti je podľa neho treba zabojovať o to, aby fašizmus už nikdy nemal priestor v spoločnosti. Vyzdvihol tiež hrdinstvo účastníkov SNP.



"Nesme každý deň odkaz SNP a premieňajme Slovensko na krajinu odvahy, spolupráce a prosperity rovnako, ako to robili účastníci Slovenského národného povstania," skonštatoval premiér.



Odkaz SNP znie podľa neho v kontexte s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine živšie. "Tak, ako účastníci SNP nechceli žiť vo svete, ktorý pripravovali nacisti, ani my nechceme žiť vo svete, o ktorý sa usiluje ruský prezident," upozornil.



Heger ocenil odvahu a hrdinstvo účastníkov SNP. Poukázal, že sa postavili zlu, ktoré ničilo celý svet, potupovalo ľudskú dôstojnosť a bralo ľuďom slobodu. Slovensko sa vďaka nim ocitlo na "správnej strane dejín". "Nebyť totiž Slovenského národného povstania, druhá svetová vojna by bola našou národnou hanbou bez svetlého bodu, v ktorom dnes nachádzame inšpiráciu," doplnil.



Zdôraznil, že za slobodu sa oplatí bojovať, hoci nemáme istotu, či ten boj nebude posledný. Poukázal pri tom, že za slobodu museli Slováci bojovať aj počas komunizmu. Aj v súčasnosti podľa neho odkaz SNP zneužívajú demokratickí politici, ktorí s jeho ideálmi nemali nič spoločné.