Fico:Nikomu, kto je dnes väznení, sa nebudú odpúšťať ani krátiť tresty

Bratislava 6. decembra (TASR) - Nikomu, kto dnes sedí vo výkone trestu odňatia slobody, sa nebudú odpúšťať ani skracovať tresty. Do úvahy to prichádza len vtedy, ak zanikne trestnosť činu. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to uviedol v súvislosti so zmiernením trestných sadzieb niektorých ekonomických a drogových trestných činov, ktoré v stredu schválila vláda. Dodal, že žiadna z mediálne citlivých politických vecí nebude návrhom zákona dotknutá.



"Prechádzame z represívneho charakteru trestného práva na restoratívny charakter. Jednoducho chceme, aby predovšetkým bola nahradená škoda, aby sa obeť trestného činu dostala k svojim právam," vyhlásil premiér.



Poukázal napríklad na nezmyselné prípady z minulosti, keď za "debničku" jabĺk či úplatok 200, 300 eur išiel niekto do väzenia na tri roky.



Premiér priblížil, že k zmierneniu trestných sadzieb pristúpili po vzore iných krajín, ako sú Rakúsko, Nemecko. Tresty však budú podľa neho stále vyššie ako v iných krajinách.



Ako podotkol, na rozdiel od iných krajín nie je v schválenej novele mechanizmus, umožňujúci prehodnocovanie už právoplatne uložených trestov.



Pri drogových trestných činoch sa má jasne rozlišovať, či sa droga používa na osobný účel, alebo či sa s ňou obchoduje.



Novela má aplikovať aj nález Ústavného súdu SR, podľa ktorého nemôže byť trest prepadnutia majetku obligatórny.