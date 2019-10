Premiér: Nikto nebude kryť žiadneho ministra

Bratislava 21. októbra (TASR) – Nikto nebude nikoho kryť a ani žiadať políciu, aby veci zakryla či nekonala. Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na margo informácií, že sprostredkovateľ vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej Zoltán A. by chcel pred vyšetrovateľom vypovedať aj o korupcii dvoch ministrov súčasnej vlády.



"Ak sa potvrdí, že niektorý z ministrov súčasnej alebo minulej vlády robil niečo protizákonne, aj pre neho platí 'padni, komu padni' a bude sa musieť zodpovedať štandardne pred orgánmi činnými v trestnom konaní," povedal predseda vlády. Ako podotkol, zatiaľ by bol však opatrný v menách konkrétnych ministrov, lebo už počul viacero rôznych kombinácií. "Reálne neviem, o kom by mal vypovedať. Nech čím skôr vypovedá, nech orgány činné v trestnom konaní ho vypočujú, nech zadokumentujú, čo povie, a nech to začnú preverovať," podotkol Pellegrini.



Deklaruje, že ak orgány činné v trestnom konaní zistia závažné skutočnosti, potom bude konať. "Ak sú to len výkriky jedného z vrahov alebo spolupáchateľov vraždy, ktorý si chce takto len zmierniť svoj trest, aj to musíme preveriť, nechajme to však na políciu," skonštatoval premiér. Na vyvodenie aspoň morálnej zodpovednosti bude podľa jeho slov potrebný aspoň náznak potvrdenia, že sú vypovedané relevantné informácie a že podozrenie je závažné.



Spravodajský portál Aktuality.sk informuje o tom, že Zoltán A. mal spomenúť mená ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD) a ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD), keď navrhol, že bude vypovedať o protiprávnej činnosti dvoch členov vlády výmenou za nižší trest. Saková vo svojom stanovisku uviedla, že má svedomie čisté a nevie o žiadnej protiprávnej činnosti, ktorej sa údajne mala dopustiť.



"Som pripravená plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Sama som veľmi zvedavá, čo obvinený a väzobne stíhaný pán Zoltán A. po 13 mesiacoch ide povedať. Niekomu asi prekáža, že polícia za môjho ministrovania dosahuje veľmi dobré výsledky," uviedla vo svojej reakcii, ktorú ministerstvo vnútra zaslalo TASR.



Premiér reagoval aj na informácie Denníka N o komunikácii medzi Marianom K. a podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (Smer-SD). Pellegrini tvrdí, že nemá o tejto komunikácii žiadne detaily a bude sa na ňu pýtať Glváča, či má vedomosť o tom, že by mohla byť toxická. "Ak sa potvrdí obsah, že by bol toxický ako v prípade Moniky Jankovskej alebo iných sudcov, tak potom budeme vážne uvažovať ako ďalej. Zatiaľ je to len výkrik. V správnom momente zaujmem k tomu stanovisko," povedal premiér.



Upozornil na to, že ak by sa začala na základe všetkých možných správ vyvodzovať zodpovednosť, tak by vznikol precedens, ktorý nie je zdravý pre demokraciu. "Vráťme sa k princípom, že vyšetruje polícia a rozsudky vynášajú súdy, samozrejme, tie spravodlivé, nie tie, ktoré sú zaplatené," vyhlásil.