Premiér: Nikto v súčasnosti neuvažuje o zatváraní hraníc

Bratislava 27. septembra (TASR) - Nikto v súčasnosti neuvažuje nad uzavretím hraníc, či už medzi Slovenskom a Poľskom alebo medzi Nemeckom a Českou republikou. Po rokovaní vlády to uviedol premiér Ľudovít Ódor. "Koncentrujeme sa na to, aby sme zabránili prevádzačstvu," dodal s tým, že riešenie hľadajú v spolupráci krajín dotknutých tranzitnou migráciou.



Pozornosť bude sústredená podľa jeho slov na prihraničné územia a kontrolu podozrivých objektov či vozidiel. "A to prostredníctvom spoločných hliadok," upozornil Ódor. Skonštatoval, že migračný tlak v porovnaní so situáciou pred dvomi týždňami povolil, uistil zároveň, že SR má v súčasnosti dostatok kapacít na monitoring hraníc. "Samozrejme, ak by sa situácia zhoršila, sme pripravení posilniť aj počty vojakov pomáhajúcich na hraniciach," zdôraznil premiér.



Štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Martin Královič k medializovaným informáciám o kontrolách na poľsko-slovenských hraniciach informoval, že o téme rokoval so svojím náprotivkom z poľského ministerstva vnútra. "Uistil ma, že zo strany Poľska sa nebavíme o úplnom či trvalom zatváraní hranice, ale o aktivitách smerujúcich k odhaľovaniu nelegálnych aktivít prevádzačov," povedal. Vo štvrtok (28. 9.) sa majú k téme uskutočniť aj rozhovory na pôde Európskej únie. "Očakávam ďalšie dohody a výsledky," povedal Královič. Riešenie tranzitnej migrácie naďalej vidí v celoeurópskom riešení a ochrane vonkajších hraníc Schengenu.



Rezort vnútra v utorok (26. 9.) oznámil, že medializované informácie o zavedení kontrol na hranici so Slovenskom zo strany Poľska nie sú oficiálnym rozhodnutím. Poľsko v stredu naznačilo, že zvažuje aj zavedenie hraničných kontrol na hraniciach s Nemeckom.