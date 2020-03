Premiér: Nová vláda môže koncentrovať svoje sily na ochránenie ľudí

Bratislava 18. marca (TASR) – Celá nová vláda môže koncentrovať svoje sily na ochránenie ľudí pred vírusom a urobiť ako-také opatrenia, aby sa ekonomika nezrútila. Na margo predstavenia budúceho vládneho kabinetu Igora Matoviča to uviedol po rokovaní vlády dosluhujúci premiér Peter Pellegrini.



Pellegrini povedal, že keby bol aktuálne nastupujúci minister, tak by si "dobre rozmyslel, či by zobral funkciu ministra", pretože situácia je podľa neho vážna. Celá nová vláda podľa neho môže koncentrovať svoje sily na ochránenie ľudí pred vírusom a urobiť ako-také opatrenia, aby sa ekonomika nezrútila.



"Do piatka budeme môcť konštatovať, že sú zatvorené tri najväčšie automobilové fabriky na Slovensku, otázkou je, kedy to urobí aj tá žilinská," povedal premiér s tým, že ide o hlavné piliere slovenského priemyslu. Podľa neho postupne môžu mať problém aj prepravcovia a subdodávateľské firmy.



"Držím novej vláde palce, pevne verím, že nový premiér Matovič si o každom jednom z tých ľudí, ktorých predstavil, myslí, že sú ľudia, ktorí tieto extrémne náročné situácie zvládnu. Ak je presvedčený o tom, že to títo ľudia zvládnu, tak nech ich prezidentke oficiálne v sobotu predloží," uzavrel Pellegrini.



Predseda OĽaNO a budúci premiér Igor Matovič dnes predstavil zloženie svojej vlády. Nový kabinet vymenuje prezidentka SR Zuzana Čaputová v sobotu 21. marca. Hlava štátu už oznámila, že akceptuje všetky navrhnuté mená.