Premiér: Nové opatrenie umožní prechod zo štátnej do domácej karantény

Bratislava 22. mája (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) oslovil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s prosbou, aby umožnil prechod do domácej karantény nielen tým ľuďom, ktorí prídu na hranice, ale aj tým, ktorí sa aktuálne nachádzajú v štátnej karanténe. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii na ľudí protestujúcich na hraniciach proti štátnej karanténe. ÚVZ podľa premiéra v tom zmysle pripraví opatrenie, ktoré zverejní, keď spustia aplikáciu eKaranténa.



Diaľnica D4 pri Jarovciach je momentálne blokovaná približne 100 metrov pred kontrolným stanovišťom polície. Bratislavskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti. Na hraničnom priechode Berg sa v piatok popoludní začali zhromažďovať skupinky repatriantov, ktorí čakali na avizované spustenie aplikácie umožňujúcej stráviť karanténu v domácej izolácii.







Podľa člena krízového štábu Jána Bučkuliaka nikde nebola uvedená informácia o tom, že aplikácia na inteligentnú karanténu už bola zavedená, a tak ľudia, ktorí nechcú ísť do štátnej karantény, na hranice nemali prísť. Povedal to v piatok večer na brífingu k aktuálnej situácii na hraniciach.



"Kritériá na spustenie inteligentnej karantény sme od začiatku týždňa komunikovali veľmi transparentne, teda, že sa treba zaregistrovať, stiahnuť a aktivovať aplikáciu a až potom prísť na hranice. Aplikácia je pripravená, nemáme však v rukách jej schválenie spoločnosťami Apple a Google," tvrdí Bučkuliak.