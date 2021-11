Premiér: November 1989 je inšpiráciou pre dnešok

Bratislava 16. novembra (TASR) – November 1989 a vtedajšia spoločenská zhoda na vybudovaní lepšej a spravodlivejšej krajiny je veľkou inšpiráciou aj pre súčasnosť. Dnes takisto panuje široká zhoda v spoločnosti na zabezpečení rovnosti pred spravodlivosťou, na kvalitnom živote hodnom 21. storočia i živote bez covidu. V príhovore počas utorkového slávnostného podujatia pri príležitosti 32. výročia Nežnej revolúcie to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).



Vyzdvihol lídrov Nežnej revolúcie, ktorú považuje za jednu z najväčších politicko-spoločenských reformných udalostí 20. storočia. "Bez ich odvahy, cieľavedomosti i enormného nasadenia by nebolo možné zvrhnúť komunizmus. Sú to vlastnosti, ktoré boli a stále sú veľmi cenné. A aj dnes ich potrebujeme, aby sme Slovensko dostali do formy," povedal.



Hrdinov Nežnej revolúcie nazval inšpiráciou pre dnešnú dobu. "Stavajme na skúsenosti, spájajme sily a nikdy sa nevzdávajme," zdôraznil premiér.



Heger vystúpi pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu aj v stredu (17.11.) o 20.00 h v RTVS. Už v utorok o 20.00 h vystúpila vo verejnoprávnom médiu s príhovorom k výročiu Nežnej revolúcie prezidentka SR Zuzana Čaputová.